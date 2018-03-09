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İsrail askerleri Gazze’de 10 Filistinliyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 23:53 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Gazze’de devam eden Kudüs protestolarında 10 Filistinliyi yaraladı.Filistin’in Gazze kentinde devam eden protesto gösterilerinde, gerçek mermi kullanan İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, Gazze’de devam eden Kudüs protestolarında 10 Filistinliyi yaraladı.
Filistin’in Gazze kentinde devam eden protesto gösterilerinde, gerçek mermi kullanan İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-qedra, 5 kişinin Cibaliye’de , 2 kişinin Bureij’de, 2 kişinin Han Yunus’ta 1 kişinin Gazze’de yaralandığını açıkladı.

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