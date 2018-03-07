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İsrail askerlerinden Filistinli kadınlara sert müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

İsrail işgal güçleri, Dünya Kadınlar Günü öncesi gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara sert müdahalede bulundu.İsrail askerleri, Dünya Kadınlar Günü öncesi Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara sert müdahalede bulundu.

İsrail işgal güçleri, Dünya Kadınlar Günü öncesi gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara sert müdahalede bulundu.
İsrail askerleri, Dünya Kadınlar Günü öncesi Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara sert müdahalede bulundu. Askerler İsrail karşıtı sloganlar atan kadınlara, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Gazdan etkilenen onlarca kadın gösterici, olay yerindeki yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.

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