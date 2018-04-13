HABER

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 şehit, 968 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında 1 kişiyi şehit ettiğini ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin de olduğu 968 kişiyi yaraladığını açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişinin şehit olduğunu ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin bulunduğu 968 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında 1 kişiyi şehit ettiğini ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin de olduğu 968 kişiyi yaraladığını açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişinin şehit olduğunu ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin bulunduğu 968 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık şehidin kimliğinin 28 yaşındaki Islam Harezallah olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin Han Yunus şehrindeki kliniklerine gaz bombası ile saldırdığını belirten Bakanlık, İsrail’in özelikle sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirtti.
Uluslararası topluma İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları konusunda çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, yaralanan gazetecilerin kimliklerinin de karın bölgesinden vurulan Ahmad Abu Husseiné ile omzundan vurulan Mohammad Najjar olduğunu açıkladı. Husseiné ile Najjar’ın ciddi şekilde yaralandığını belirten Bakanlık yetkilileri, İsrail askerlerinin muhabirlere ve basın araçlarına yönelik gerçekleştirdiği gazlı saldırılarda, birçok basın çalışanının da bilincini kaybettiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.