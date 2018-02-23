İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 22 yaralı

İsrail askerleri, Filistin’in Gazze kentinde ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protesto gösterilerinde 22 Filistinliyi yaraladı.
Filistin’in Gazze kentinde ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protestolarda İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 22 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qedra, 7 Filistinlinin Jabalia bölgesinde, 6’sının Gazze’de, 5’inin Bureij bölgesinde ve 4’ünün Han Yunus bölgesinde yaralandığını bildirdi.
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