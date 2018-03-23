İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 9 yaralı

Filistin’in Gazze kentinde devam eden protesto gösterilerine sert müdahalede bulunan İsrail askerleri, 9 Filistinliyi yaraladı.

Filistin’in Gazze kentine bağlı birçok bölgede Kudüs karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Gerçek mermiler kullanan İsrail askerleri, gösterilerde 9 Filistinliyi yaraladı. Göstericilerin 4’ünün Han Yunus bölgesinde yaralandığı bildirildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.