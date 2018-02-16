İsrail askerlerinden sert müdahale: 148 Filistinli yaralı

İsrail askerlerinin, Gazze ve Batı Şeria’da ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protesto gösterilerinde bulunduğu sert müdahale sonucu 148 Filistinli yaralandı.

Filistin’in Gazze-Batı Şeria kentlerinde ABD’nin Kudüs kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, Filistinli göstericilere karşı sert müdahalelerde bulundu. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede 148 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli de tutuklandı.