İsrail askerlerinden sert müdahale: 148 Filistinli yaralı

İsrail askerlerinin, Gazze ve Batı Şeria’da ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protesto gösterilerinde bulunduğu sert müdahale sonucu 148 Filistinli yaralandı.
Filistin’in Gazze-Batı Şeria kentlerinde ABD’nin Kudüs kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, Filistinli göstericilere karşı sert müdahalelerde bulundu. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede 148 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli de tutuklandı.
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