İsrail askerlerinden sert müdahale: 34 Filistinli yaralı

Batı Şeria kentlerinde ABD’nin Kudüs kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 34 Filistinli yaralandı.
Filistin’in Gazze-Batı Şeria kentine birçok bölgede ABD’nin Kudüs kararına karşı düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri, Filistinli göstericilere karşı sert müdahalelerde bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi kullanılarak müdahale edilen gösterilerde 34 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Nablus’ta yaralanan 9 kişinin Rafidia Devlet Hastanesine, Gazze’de yaralanan 19 kişinin yerel hastanelere, Batı Şeria’da yaralanan 1 kişinin de Salfit Hastanesine, Ramallah’ta yaralanan 5 kişinin de Filistin Sağlık Merkezine tedavileri olmak üzere sevk edildiği bildirildi.
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