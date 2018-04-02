HABER

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 18’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Filistinler’in “Toprak Günü” gösterilerinde gerçek mermilerle müdahalesi nedeniyle ölenlerin sayısı 18’e çıktı.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz Cuma “Toprak Günü” kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerinin kurşunuyla yaralanan Faris er-Rakab’ın (29) hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin Filistinler’in “Toprak Günü” gösterilerinde gerçek mermilerle müdahalesi nedeniyle ölenlerin sayısı 18’e çıktı.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz Cuma “Toprak Günü” kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerinin kurşunuyla yaralanan Faris er-Rakab’ın (29) hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, karın bölgesinden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı.
Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere “Toprak Günü’nde” başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etti.İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi de yaralanmıştı. Filistinlilerin, gösterisinin 6 hafta süreciği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. İsrail hükümeti ise uluslararası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetmiş ve askerlerini savunmuştu.

Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısıSuudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.