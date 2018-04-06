İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 22’ye yükseldi

İsrail askerlerinin Filistinlerin “Toprak Günü” gösterilerinde gerçek mermilerle müdahalesi nedeniyle ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi.
Cuma günü “Toprak Günü” kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin kurşunuyla ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin askerlerinin müdahalesinde ağır yaralanan Muhammed Rabea’nın (33) bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi de yaralanmıştı. Filistinlilerin gösterisinin 6 hafta süreceği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. İsrail hükümeti ise uluslararası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetmiş ve askerlerini savunmuştu.
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum