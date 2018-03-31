İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinliye infazı kameraya yakalandı

İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli’yi infazı kameraya yakalandı.
Abdul Fettah Bahcet Abdunnebi’yi (19) Gazze Şeridi’nin Kuzey tarafında elinde bir otomobil lastiğiyle birlikte koşarken bir suikast silahıyla ensesinden vurarak öldürmesi kameraya yakalanınca, İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’nin sivillere karşı gerçek mermi kullanmasını mercek altına aldı.
Filistinlilerin toprak gününde İsrail, Gazze’nin sınır bölgesinde yaptıkları yürüyüşte 14 Filistinliyi öldürmüş ve bin 400 kişiyi de yaralamıştı. Merkezi Londra’da bulunan İnsan Hakları Gözlem evinin Ortadoğu Kuzey Afrika direktörü Sarah Leah Whitson, resmi twitter hesabından attığı twitte, "İsrail uzun süredir gerçek mermi kullanarak şok sayıda Filistinliyi öldürdü ve yaraladı" dedi. Whitson, İsrail’in göstericilere katılanlara karşı uzun süredir gerçek mermi kullanmasının sorgulanması gerektiğini vurguladı.
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