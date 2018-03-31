HABER

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

  LEVENT Büyükdere Caddesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan Halk Evleri üyesi bir grup, İsrail'in  Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.  İstanbul Halk Evleri Başkanı Cihan Uyanık yaptığı konuşmada, “Filistin'de direnişin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü, İsrail'in 1976'da Filistinlilere ait topraklara el koyması ve yeni bir saldırı dalgası başlatmasına karşı Filistin halkının direnişe geçmesinin yıldönümüdür.

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

Hakan KAYA -Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA)
LEVENT Büyükdere Caddesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan Halk Evleri üyesi bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.
İstanbul Halk Evleri Başkanı Cihan Uyanık yaptığı konuşmada, “Filistin'de direnişin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü, İsrail'in 1976'da Filistinlilere ait topraklara el koyması ve yeni bir saldırı dalgası başlatmasına karşı Filistin halkının direnişe geçmesinin yıldönümüdür. Filistinliler, 2018'in aynı zamanda “Büyük Felaket" olarak adlandırdıkları Nakba'nın 70. yıldönümü olması sebebiyle bu yıl 30 Mart Toprak Günü'nden 15 Mayıs Nakba Günü'ne kadar sürecek bir eylem başlattılar. 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adıyla başta Gazze olmak üzere Filistin'in dört bir yanında kitlesel eylemlere bugün İsrail işgal güçlerince yoğun bir saldırı düzenlendi. Gazze'de bir araya gelen binlerce Filistinliye gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar en az 15 sivil hayatını kaybetti, binden fazlası da yaralandı. İsrail'in işgal ve katliamlara karşı Filistin halkının yanındayız. Buradan Tel Aviv yönetimine sesleniyoruz. Filistin halkına karşı işlediğiniz suçlara ve Filistin topraklarındaki hukuksuz işgale son verin" dedi.
Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

fotoğraflı

İsrail Başkonsolosluğu önünde protestoİsrail Başkonsolosluğu önünde protestoİsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.