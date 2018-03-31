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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

LEVENT Büyükdere Caddesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan Halk Evleri üyesi bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

Hakan KAYA -Hasan YILDIRIM İSTANBUL,(DHA) LEVENT Büyükdere Caddesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan Halk Evleri üyesi bir grup, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti. İstanbul Halk Evleri Başkanı Cihan Uyanık yaptığı konuşmada, “Filistin'de direnişin sembolü olan 30 Mart Toprak Günü, İsrail'in 1976'da Filistinlilere ait topraklara el koyması ve yeni bir saldırı dalgası başlatmasına karşı Filistin halkının direnişe geçmesinin yıldönümüdür. Filistinliler, 2018'in aynı zamanda “Büyük Felaket" olarak adlandırdıkları Nakba'nın 70. yıldönümü olması sebebiyle bu yıl 30 Mart Toprak Günü'nden 15 Mayıs Nakba Günü'ne kadar sürecek bir eylem başlattılar. 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adıyla başta Gazze olmak üzere Filistin'in dört bir yanında kitlesel eylemlere bugün İsrail işgal güçlerince yoğun bir saldırı düzenlendi. Gazze'de bir araya gelen binlerce Filistinliye gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar en az 15 sivil hayatını kaybetti, binden fazlası da yaralandı. İsrail'in işgal ve katliamlara karşı Filistin halkının yanındayız. Buradan Tel Aviv yönetimine sesleniyoruz. Filistin halkına karşı işlediğiniz suçlara ve Filistin topraklarındaki hukuksuz işgale son verin" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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