İsrail Büyükelçisi ülkesine dönüyor (1)

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA)
İSRAİL'İN Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine dönüyor.
Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Na'eh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan İstanbul'a gelen Naeh, saat 11.15 uçağıyla Tel Aviv'e gidecek.
fotoğraflı
'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'
İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına
'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Güldüren Ramazan capsleri
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum