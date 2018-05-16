İsrail Büyükelçisi ülkesine dönüyor (1)

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) İSRAİL'İN Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine dönüyor. Gazze'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Na'eh'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara'dan İstanbul'a gelen Naeh, saat 11.15 uçağıyla Tel Aviv'e gidecek.
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