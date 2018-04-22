İsrail, Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail güvenlik güçleri, El-Halil şehrinde çekim yapan Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri, Filistin’in El- Halil kentindeki İbrahimi Camii yakınlarındaki askeri kontrol noktasında çekim yapan Manal el Jabari adındaki Filistinli bir gazetecinin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Jabari’nin gazeteci olduğunu ve çekim yapmak istediğini söylemesi üzerine askerler önce gazetecinin kamerasına el koydu. Daha sonra ise hakkında soruşturma başlatmak üzere Jabari’yi gözaltına aldı.
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