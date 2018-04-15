İsrail, Gazze sınırındaki tüneli yıktı

İsrail ordusu, sınırın ihlal edildiği gerekçesiyle Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bir tüneli yıktığını duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye şehrinde Hamas’a bağlı bir tüneli yıktığını açıkladı. Ordu, tünelin özel kuvvetler, mühendisler ve istihbarat güçlerinden oluşan bir ekip tarafından buldozerlerle yıkıldığını belirtti.
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas’ın milyonlarca dolar harcadığı Gazze’deki en uzun ve en derin tünelini yok ettik. Tünelin kazılmasını İsrail’in egemenliğinin ciddi bir şekilde ihlal edilmesi olarak görüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu yıl sonuna kadar Gazze’deki tüm tünellerin imha edileceği belirtilen açıklamada, “İleri teknolojimiz ve derin istihbaratımız sayesinde Hamas’ın tünellerini bir bir imha ediyoruz” denildi.
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