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İsrail Gazze’nin kuzeyini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzeyine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.Yerel medya kaynakları, Gazze şeridiğin doğusuna İsrail hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzeyine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel medya kaynakları, Gazze şeridiğin doğusuna İsrail hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, iki füzenin Beyt Lahiya’daki direniş bölgesine, üçüncüsünün de Gazze şeridinin kuzeyindeki Jabaliya’nın doğusuna gerçekleştirildiğini belirtti. Hava saldırılarının gerçekleştirildiği bölgelerde yaşayan halk arasında panik yaşandığı, bazı evlerin kısmen hasar gördüğü ifade edildi.

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