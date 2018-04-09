İsrail Gazze’nin kuzeyini vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzeyine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel medya kaynakları, Gazze şeridiğin doğusuna İsrail hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, iki füzenin Beyt Lahiya’daki direniş bölgesine, üçüncüsünün de Gazze şeridinin kuzeyindeki Jabaliya’nın doğusuna gerçekleştirildiğini belirtti. Hava saldırılarının gerçekleştirildiği bölgelerde yaşayan halk arasında panik yaşandığı, bazı evlerin kısmen hasar gördüğü ifade edildi.