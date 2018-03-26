İsrail, Hamas’a ait askeri mevzileri bombaladı

İsrail ordusu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın mevzilerinden birini bombaladı.
İsrail ordusu, dün akşam Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait mevzilerinden birini bombaladı. İsrail, Demir Kubbe savunma sistemlerinin, el-Kassam Tugayları tarafından gelen bir roket saldırısı alarmı vermesi sebebiyle Gazze’yi bombalamasına karşın daha sonra yapılan araştırmalarda, el-Kassam Tugayları’nın herhangi bir roket saldırısında bulunmadığı İsrail makamlarınca tespit edildi.
Öte yandan İsrail’e ait Demir Kubbe savunma sistemlerini harekete geçiren şeyin, el-Kassam Tugayları’nın Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrinde gerçekleştirdikleri yangın tatbikatı olduğu bildirildi.
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