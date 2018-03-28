İsrail Ordusu, Gazze’de iki noktayı tanklarla vurdu

İsrail Ordusu, işgal altındaki Gazze’nin kuzeyinde iki noktayı tanklarla vurdu.

İsrail Ordusu’nun, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait olduğu iddia edilen iki gözetleme noktasını tanklarla vurduğu belirtildi. İsrail Ordusu, iki Filistinlinin sabotaj girişiminde bulundukları gerekçesiyle karşılık verdiklerini belirtti. İsrail ordusu açıklamasında 2 Filistinlinin sınırda ateş yakmasına karşılık olarak iki gözlem noktasına ateş açıldığı ifade edildi.

Öte yandan iki Filistinlinin İsrail tarafına sızmadığı belirtildi.