HABER

İsrail Ordusu, Gazze’de iki noktayı tanklarla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

İsrail Ordusu, işgal altındaki Gazze’nin kuzeyinde iki noktayı tanklarla vurdu.İsrail Ordusu’nun, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait olduğu iddia edilen iki gözetleme noktasını tanklarla vurduğu belirtildi.

İsrail Ordusu, işgal altındaki Gazze’nin kuzeyinde iki noktayı tanklarla vurdu.
İsrail Ordusu’nun, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait olduğu iddia edilen iki gözetleme noktasını tanklarla vurduğu belirtildi. İsrail Ordusu, iki Filistinlinin sabotaj girişiminde bulundukları gerekçesiyle karşılık verdiklerini belirtti. İsrail ordusu açıklamasında 2 Filistinlinin sınırda ateş yakmasına karşılık olarak iki gözlem noktasına ateş açıldığı ifade edildi.
Öte yandan iki Filistinlinin İsrail tarafına sızmadığı belirtildi.

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anketİstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
Rusya'ya büyük şok!Rusya'ya büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.