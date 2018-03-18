İsrail’de bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Kudüs’ün eski şehir bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 1 İsrailli yaralandı.

Kudüs’ün eski şehir bölgesinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda İsrailli bir kişinin göğsünden bıçaklandığı bildirildi. Saldırganın ise ateş edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olaya ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.