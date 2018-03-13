İsrail’de ’zorunlu askerlik’ gerginliği

İsrail’de zorunlu askerliğe karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri, polisle çatıştı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde, zorunlu askerliğe karşı çıkan grup, polisle karşı karşıya geldi. “İsrail’deki dini azınlığa baskıya son” yazılı pankartlar taşıyan protestocu grup, “Ölmeyi tercih ederiz”, “Hapse girmek mutluluktur” sloganları attı. Eylemin organizatörleri, Haredi Yahudilerinin zorunlu askerlikle mücadele kararlılığından caydıramayacaklarını söyledi. Eylemde ana caddeyi ulaşıma kapatan yüzlerce eylemciye polis müdahale etti. Ardından iki grup arasında arbede yaşandı.
İsrail’de Haredi Yahudileri, zorunlu askerlikten muaftı. Haredi Yahudileri, ibadetlerini yerine getirerek ve Yahudi kültürünü koruyarak topluma hizmet ettiklerini ifade ediyor. Ancak, 2017 yılının Eylül ayında İsrail Anayasa Mahkemesi Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin kanunu iptal etmişti
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