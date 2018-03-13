HABER

İsrail’de ’zorunlu askerlik’ gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

İsrail’de zorunlu askerliğe karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri, polisle çatıştı.İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde, zorunlu askerliğe karşı çıkan grup, polisle karşı karşıya geldi.

İsrail’de zorunlu askerliğe karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri, polisle çatıştı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde, zorunlu askerliğe karşı çıkan grup, polisle karşı karşıya geldi. “İsrail’deki dini azınlığa baskıya son” yazılı pankartlar taşıyan protestocu grup, “Ölmeyi tercih ederiz”, “Hapse girmek mutluluktur” sloganları attı. Eylemin organizatörleri, Haredi Yahudilerinin zorunlu askerlikle mücadele kararlılığından caydıramayacaklarını söyledi. Eylemde ana caddeyi ulaşıma kapatan yüzlerce eylemciye polis müdahale etti. Ardından iki grup arasında arbede yaşandı.
İsrail’de Haredi Yahudileri, zorunlu askerlikten muaftı. Haredi Yahudileri, ibadetlerini yerine getirerek ve Yahudi kültürünü koruyarak topluma hizmet ettiklerini ifade ediyor. Ancak, 2017 yılının Eylül ayında İsrail Anayasa Mahkemesi Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin kanunu iptal etmişti

Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.