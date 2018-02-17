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İsrail’den, direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 21:57 | Son Güncelleme

İsrail, devriye sırasında bomba patlatılması sonucu Filistinli direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırdı.İsrail askerleri Gazze’de direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

İsrail, devriye sırasında bomba patlatılması sonucu Filistinli direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırdı.
İsrail askerleri Gazze’de direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırı düzenledi. İsrail ordusu, deriye sırasında bomba patlatılması sonucu direniş gruplarına ait gözlem noktasına top atışıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Patlama sonrası 4 İsrailli askerin yaralandığı belirtildi.

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