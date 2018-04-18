İsrail’den Gazze’ye saldırı: 4 yaralı

İsrail, Gazze’de Filistin’e ait iki askeri noktaya topçu atışıyla saldırdı. Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze’de Filistinlilere ait iki askeri noktaya top atışıyla saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Güney Gazze Şeridi’ndeki Hanyounis eyaletinin doğusunda Filistinli direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi. Saldırıdan sonra İsrail ordusu, olay yerinden kaçmaya çalışan bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı. Filistinli sağlık kaynaklarına göre olayda 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından ilk yapılan açıklamada, "Bizim sınırımıza yaklaşmaya çalışan Filistinlilere atış açtık" denildi.