İsrail’den Suriye’ye ateş açıldı

İsrail ordusu, Suriye’den ateşlendiği iddia edilen ve Suriye-İsrail sınırındaki Golan Tepelerine düşen bir havan topuna karşı ateş açtı.

İsrail ordusu, Suriye’den, İsrail- Suriye sınırındaki Golan tepelerine düşen bir havan topu saldırısına karşı ateş açtığını duyurdu. İsrail ordusu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada gerçekleşen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu ve “İsrail egemenliğinin ihlal edilmesine ve sivilleri tehlikeye atacak hiçbir girişime izin verilmeyecek” açıklamasını yaptı.