İsrail’e ait İHA güney Lübnan’da düştü

İsrail’e ait bir insansız hava aracının güney Lübnan’da düştüğü bildirildi.
İsrail’e ait insansız hava aracı, güney Lübnan’da Beyt Yahun ve Breşit köyleri arasında düştü. İsrail Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının dün gece teknik bir arızadan dolayı düştüğünü açıkladı. İsrail, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve herhangi bir bilgi sızdırmasının söz konusu olmadığını belirtti.
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