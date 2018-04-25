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İsrail’e casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişiye idam, 6 kişiye hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

Cezayir’de İsrail için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiye idam, 6 kişiye ise 10 yıl hapis cezası verildi.Geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir’de, Afrika vatandaşı olduğu belirtilen 7 kişinin İsrail’e bilgi sızdırdığı iddia edildi.

Cezayir’de İsrail için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiye idam, 6 kişiye ise 10 yıl hapis cezası verildi.
Geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir’de, Afrika vatandaşı olduğu belirtilen 7 kişinin İsrail’e bilgi sızdırdığı iddia edildi. Söz konusu Lübnan doğumlu Liberyalı kişi için idam kararı, diğer 6 şahıs için ise 10 yıl hapis cezası ve 20 milyon Cezayir dinarına çarptırıldığı bildirildi. Zanlılar, ülke güveliğini tehlikeye atmak, casusluk yapmak ve terör belgelerini saklamakla suçlanıyor.
Cezayir İçişleri Bakanı Nuraddin Elbedevi, "MOSSAD güvenliğimizi bozmak için uluslararası bir çete ortaya çıkardı” dedi. Cezayir’deki güvenlik güçleri, 2016 yılının Ocak ayında söz konusu çetenin deşifre edildiğini ve çete ile en az 10 kişinin de yakalandığını belirtmişti.

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