İsrail’in Atina Büyükelçisinin evinin önünde protesto gösterisi

Yunanistan’da anarşist Ruvikonas isimli örgüt üyeleri, İsrail’in Atina Büyükelçisinin evinin önünde toplanarak “Katil İsrail” sloganları attı.
Filistin halkına destek amacıyla İsrail’in Atina Büyükelçisinin evinin önünde toplanan anarşist Ruvikonas (Rubicon) isimli örgüt üyeleri, "Katil İsrail, Filistin yaşasın Filistin" sloganları attı. Grup üyeleri, "Filistin halkına destek" yazılı kağıtlar da bırakarak evin önünden uzaklaştı. Arbede çıkmadan dağılan gruba polis müdahale etmedi.
Ruvikonas üyeleri, Türk Büyükelçiliğine boya atıp, THY’nin ofisine de saldırı gerçekleştirmişti. Bugüne kadar grup üyelerinden tutuklanan olmadı.
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