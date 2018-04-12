İsrail’in hava saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin’de Büyük Dönüş Yürüyüşü devam ederken, İsrail savaş uçakları Gazze’nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi’nde gece yarısı Filistinlilerin direniş gruplarına ait gözlem noktasına saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında 31 yaşındaki Filistinli Mohamed Hjaila ve 28 yaşındaki Muhammed Abdullah Al Şehri’nin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, Filistinlilere ait hücrenin sınır çitleri yakınına el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini iddia ederek, savaş uçaklarının gece saatlerinde Hamas’a ait bir hedefi vurduğunu duyurmuştu.
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