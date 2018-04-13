İsrailliler Batı Şeria’da bir camiye saldırdı

İsrailliler Batı Şeria’da bir camiyi yakarak duvarlarına sprey boyalarla yazı yazdı.

İsrailli yerleşimciler sabah saatlerinde Batı Şeria’daki Nablus kentinde bulunan bir camiye saldırdı. Aqraba kasabasındaki camiye ateşle saldıran İsrailliler, cami duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. Görgü tanıkları, saldırganların caminin girişine yanıcı madde döktüğünü ve burayı ateşe verdiklerini ifade ederek camide hasara oluştuğunu söyledi.

Öte yandan, cami saldırısının yaşandığı saatlerde Nablus’un doğusundaki Rujeib köyünde bir grup İsrailli yerleşimcinin Filistinlilerin tarlalarını tahrip ettiği ve birkaç zeytin ağacını söktüğü belirtildi. Köyde yaşayan Walid Dweikat, yerleşimcilerin 8 zeytin ağacını söktüğünü ve bölgedeki bazı duvarları yıktığını söyledi.