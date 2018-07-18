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İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 06:38 | Son Güncelleme

Amerika'dan İstanbul'a tatile gelen model Alexandra Sabuncu (23) 5. katta bulunan evden düştü. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan genç modelin alkolün etkisiyle balkondan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Türk asıllı John Sabuncu’nun modellik yapan 23 yaşındaki kızı Alexandra Sabuncu Amerika’nın Florida eyaletinden tatilini arkadaşlarıyla geçirmek için geçen gün Türkiye’ye geldi. Önceki gün arkadaşlarıyla Taksim’de buluşan genç model bir süre eğlendikten sonra iki arkadaşıyla birlikte Beşiktaş’taki bir eve geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre, evde Dünya Kupası maçına izleyen gençler bir süre alkol almaya başladı. İddialara göre, Sabuncu aldığı alkolün etkisiyle 5. kattaki evin camından dengesini kaybedip aşağı düştü. Sabuncu’nun düştüğünü ilk etapta fark etmeyen arkadaşları bir süre sonra camın açık olduğunu fark ederek aşağı baktıklarında büyük şok yaşadılar. Genç modeli kanlar içerisinde gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Sabunucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında evde bulunanların bilgisine başvuran ekipler, Sabuncu’nun aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybederek düşmüş olabileceği üzerinde duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alexandra Sabuncu istanbul Tatil

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