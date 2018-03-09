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İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hâkim A.B.'nin eskort sevgilisine uyguladığı şiddet iddiası davaya dönüştü.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdü

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hâkim A.B., iddiaya göre geçen yıl 23 Eylül'de bir yıldır birlikte olduğu eskort L.A.'yı arayarak görüşmek istedi, randevu ayarlandı. Hâkim A.B., görüşmeye daha önce 'zimmet' suçundan meslekten ihraç edilen eski savcı İ.T. ile birlikte gitti. Otomobilde eski savcı İ.T.'yi gören L.A., rahatsızlığını sevgilisi A.B.'ye iletince beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

"HEP BERABER TAKILALIM"

İddiaya göre A.B., sevgilisine "Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım" önerisinde bulundu. L.A.'nın bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Hâkim A.B. ve eski savcı İ.T., genç kadını darp etti. L.A. hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporda, genç kadının yüzünde morluk, dudağında kesik ve kolunda izler olduğuna dair tespitlere yer verildi. L.A. ikiliden şikâyetçi oldu. HSK, hâkim A.B. hakkında soruşturma izni verdi. Hâkim A.B., için "Kasten Yaralama" iddiasıyla iddianame düzenledi. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Böyle Hakimler davalara nasıl karar verecek.Devletin adalet dağıtan birinci sınıf Hakiminin yaptığına bakın arkadaşıda zimmet suçundan meslekten atılan savcı muhatap olduğuda eskort sevgilisi bayan topluma yakışmayan davranışlar acilen bunların KHK ile görevden atılıp yargılanıp en ağır cezayı alması lazım diye düşünüyorum.
yuhhh! İnsanlara Adalet dağıtmak iddiasıyla bir göreve talip olan Birisi; Bu tür olaylara karışıyorsa Sıkıntı var demektir
İmam osurursa cemaat ne yapsın .
Vatandaşı koruyacak kanun adamı böyle yaparsa kültürsüz cahil insanlar neler yapmaz
@ali.saydan sen insanları nasıl sınıflandırıyorsun?her okuyan dr müh hakim olan mükemmel mi?önemli olan ahlaklı insan olmak!ilim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır ..
çağdaşlar
Adaletin durumu ortada, şaşırdık mı , tabi ki hayır...
torpilli yandaş hakimler çoğu
pazarliyordur da kesin hakim bey
neticede hakim ve savcı da insan. insani bu tür davranışlar dan dini ahlak ve Allah korkusu geri tutar, başka bir şey onleyemez.
Olur böyle vakalar alacak verecek meselesi bence beyler gerçekten inanılmaz mucizenin adı gregor mavidov bu adam tamı tamına 100 kat kazandırıyo yakın arkadaşım hergün iddaa oynayarak bir ayda inanılmaz bir servet elde etti şuanda türkiyenin en zengin üçüncü kişisi bu adamı takip edin çalışmadan bir ay içinde en zenginler listesine girin
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