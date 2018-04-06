HABER

İstanbul AFAD merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde yangın çıktı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Koordinasyon Merkezinden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yerleşkede bulunan bir otobüsün yandığı kaydedilirken yangına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.