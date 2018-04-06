İstanbul AFAD merkezinde yangın

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Koordinasyon Merkezinden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yerleşkede bulunan bir otobüsün yandığı kaydedilirken yangına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.