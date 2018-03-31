IHAAW122636-ASA/31-03-2018

- İstanbul Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi’nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

31.03.2018 12:26:36 TSI

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