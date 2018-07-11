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İstanbul Avcılar'da çok konuşulacak görüntü! Bu kadarına da pes

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da ilginç anlar yaşandı. Yol kenarında alev alan otomobilin yayından koşarak geçen bir kadın, otobüse yetişmek için adeta hayatını hiçe saydı.

Olay Avcılar’da meydana geldi. E-5 Avcılar sapağında bir araç aniden alev aldı. Kısa süre sonra da araçtan, alevler yükselmeye başladı.

PATLAMA İHTİMALİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

O an olay yerinde ilginç bir an yaşandı. Patlama ihtimali olan aracın yanından bir kadın koşarak geçti. Alev almış aracın patlama ihtimaline aldırış etmeyen kadının otobüse yetişmek için ölümü göze alması, bu kadarına da pes dedirtti.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Neymiş Ekmek parası korkusu insan canından daha kıymetliymiş.
İstanbul'da yaşamak böyle bir şey.....
hayır patlama ihtimali hiç aklına gelmedi, yani bir kadın için normal bir hareket.
ABİ BİZ TÜRK MİLLETİYİZ, HATIRLARSANIZ ADANADA DA CANLI BOMBAYI DÖVENLERDE BİZİZ!
ahmet kaya bedava haykırmadı dünyayı sataşırız biz
esenyurt lu bu arkadas esenyurt otobusu kostugu :) burda normal lan boyle seyler ...
dolar olmus 5 lira limon olmus 15 lira patates 7 lira sogan 8 lira bi kiyafet alisverisi 2 pantolon 2 gomlek 1 ayakkabi en az 400 lira telefon faturasi en dusuk 40 lira. bu kiz bi gec kalsa patron mudur kimse bi ton yaygara yapip isten sogutacaklar kizi. yaptigi yanlis ama kiz hakli
Bu videoya bakıp bayanın otobüse bindiğini göremeyen tek kişi ben miyim.
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