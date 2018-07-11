İstanbul Avcılar'da çok konuşulacak görüntü! Bu kadarına da pes

Olay Avcılar’da meydana geldi. E-5 Avcılar sapağında bir araç aniden alev aldı. Kısa süre sonra da araçtan, alevler yükselmeye başladı.

PATLAMA İHTİMALİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

O an olay yerinde ilginç bir an yaşandı. Patlama ihtimali olan aracın yanından bir kadın koşarak geçti. Alev almış aracın patlama ihtimaline aldırış etmeyen kadının otobüse yetişmek için ölümü göze alması, bu kadarına da pes dedirtti.



