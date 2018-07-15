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İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da havaya ateş açanları uyaran 5 kişi düğündekilerin saldırısına uğradı. Biri ağır 5 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı.

Avcılar'da düğünde havaya ateş açanları uyaran 5 kişi, düğündekiler tarafından bıçaklarla saldırıya uğradı. O anlar mahallede bulunan bir kişinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ellerinde bıçak olan bazı kişilerin diğerlerine saldırdığı görülüyor.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesi devam ediyor.

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