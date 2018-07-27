İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

Olay, Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta bulunan bir dairede yaşanmıştı. İddiaya göre, daireden günlerdir gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu polise haber vermişti.
Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, söz konusu eve çilingir yardımıyla girdiklerinde çuvala bağlanmış 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar’ın cesedi ile karşılaştı. Konuyla ilgili inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, olayın şüphelisi olarak A.A. (23) isimli şahsı olaydan dakikalar sonra yakaladı.
Avcılar Asayiş Büro dedektifleri, A.A. ile yaptıkları görüşmede cinayetin sır perdesini araladı. İddiaya göre Kırlılar’ın arkadaşı olan A.A. ve Kırlılar’ın gelini olan S.K.'nın yaşlı adamı öldürerek çuvala koyduğu öğrenildi. A.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, A.A.’nın cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda 13 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.
Küçükçekmece'de yakalanan Kırlılar’ın gelini S.K.'nın (26) da suçlamaları kabul ederek, eşinin babasını arkadaşı olan A.A ile birlikte öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Kırlılar’ın oğlunun ise cezaevinde olduğu öğrenildi. (İHA)
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