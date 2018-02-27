HABER

İstanbul Ayazağa Metrosu’nda yürüyen merdiven çöktü, bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 18:03 | Son Güncelleme

IHAAW175714-ASA/27-02-2018 - İstanbul Ayazağa Metrosu’nda yürüyen merdiven çöktü, bir kişi sıkıştı. 27.02.2018 17:57:14 TSI NNNN

IHAAW175714-ASA/27-02-2018

- İstanbul Ayazağa Metrosu’nda yürüyen merdiven çöktü, bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

27.02.2018 17:57:14 TSI
NNNN

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Boşanma davasından bir gün önce kayınbiraderi tarafından vahşice öldürüldü!

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

Bebeğini sadece karakolda görebiliyor

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Sinir krizi geçiren genç kız, oturduğu evi yaktı

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

Tuğla yüklü tır devrildi: 1 Ölü

Rusyada silahlı saldırı

Rusyada silahlı saldırı

Cezaevi firarileri uyurken yakalandı

Cezaevi firarileri uyurken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.