İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin filmi 'Water-Su', Cannes Film Festivali'nde gösterilecek

İSTANBUL, (DHA)-ÜNİVERSİTENİN Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Tolga Okur ve Oğuzhan Koçyiğit'in 15 dakikalık kısa filmi 'Water-Su', dünyanın en önemli film festivallerinden Cannes Film Festivali'nde gösterime hak kazandı. Film endüstrisinin en prestijli film festivallerinden biri olan Fransa'nın Cannes Film Festivali yaklaşırken, heyecan da artıyor. Avrupa’nın en önemli 3 film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali'nin bu yıl 71'incisi düzenlenecek. Bu yıl kısa film kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden Tolga Okur ve Oğuzcan Koçyiğit'in 15 dakikalık kısa filmi "Water-Su” 50 bini aşkın yapımla yarıştı ve gösterime hak kazandı. 2 GEZGİNİN YOL HİKAYESİNİ ANLATIYOR İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Tolga Okur'un yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Alper Uzun ve Oğuzcan Koçyiğit’in yer aldığı 15 dakikalık kısa film, iki gezgin arkadaşın çıktıkları yolda araçlarının bozulmasını, ardından başlarına gelenleri ve iç hesaplaşmalarını anlatıyor.

Genç yönetmen Tolga Okur, Cannes Film Festivali sürecini ve filmin hikayesi hakkında şunları söyledi: “Bu sene Cannes Film Festivali’nin 71’incisi düzenleniyor. Çoğunlukla festivali yarışma filmleri, kırmızı halı ve kapanış seremonisiyle takip etsek de aslında festival her ülkeden farklı alanlarda çalışan sinemacıların buluştuğu büyük bir alan. Öncelikle Cannes’ın kısa film bölümünü ayrı bir yere koymalı. Prestiji, ismi, birçok yeni filmin ilk kez burada görücüye çıkması beni ve ekibimizdeki herkesi çok heyecanlandırıyor. Kısa filmci olarak Cannes ilk deneyimimiz. Sektörün bu pazar yönüyle ilk kez tanışıyor olmak bizde bir miktar stres yaratmıyor dersek yalan olur.” Filmin oyuncularından Oğuzcan Koçyiğit de, dünyaca ünlü bir film festivaline katılıyor olmanın heyecanı içinde olduğunu belirterek şöyle dedi; “Benim de rol aldığım filmin Cannes da gösteriliyor olması aklıma geldikçe heyecandan uyuyamıyorum. İnanın bu filmin benim ve benim üzerimde emeği olan herkes için büyük bir gurur diye düşünüyorum.”