İSTANBUL AYDOS ORMANI'NDA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Görüntü dökümü: ----------- -Yanan ormandan görüntü -Genel ve detaylar
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