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İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti.

KAMERAYI SÖKMEYE ÇALIŞTI

Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı.

SAPIK TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan tacizci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Murat Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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