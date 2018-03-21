İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Başakşehir’de meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesine hâkim olamayan bir sürücü yanında bulunan eşine aldırmadan önce geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Daha sonra aracından hızla inen sürücü, bijon anahtarı ile tartıştığı sürücüye saldırmak istedi. Sürücünün ve yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine iki taraf yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde öfkeli sürücü geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalışıyor. Daha sonra bijon anahtarını da alıp hızla aracından inerek arkasındaki otomobilin sürücüsüne saldırmak istiyor. Bu sırada araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının karşılık vermesi üzerine öfkeli sürücü yola savrulurken araçtan inen eşi yere düşen kocasını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan çantasıyla diğer sürücüye vurmaya çalışan kadın diğer yandan ise yere düşen kocasını kaldırmayauğraşıyor. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle yaşanan kavga bir süre sonra son buluyor. (İHA)