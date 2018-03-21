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İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de yol tartışmasına giren sürücü, yanındaki eşine aldırmadan geri geri giderek çarpmaya çalıştığı aracın sürücüsüne bijon anahtarı ile saldırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Başakşehir’de meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesine hâkim olamayan bir sürücü yanında bulunan eşine aldırmadan önce geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Daha sonra aracından hızla inen sürücü, bijon anahtarı ile tartıştığı sürücüye saldırmak istedi. Sürücünün ve yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine iki taraf yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde öfkeli sürücü geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalışıyor. Daha sonra bijon anahtarını da alıp hızla aracından inerek arkasındaki otomobilin sürücüsüne saldırmak istiyor. Bu sırada araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının karşılık vermesi üzerine öfkeli sürücü yola savrulurken araçtan inen eşi yere düşen kocasını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan çantasıyla diğer sürücüye vurmaya çalışan kadın diğer yandan ise yere düşen kocasını kaldırmayauğraşıyor. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle yaşanan kavga bir süre sonra son buluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Başakşehir yol tartışması

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