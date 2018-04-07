İstanbul Başakşehir’de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü yol kenarında durdu. Sürücü aracın altında girdiği sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken, kayarak yola çıkan tanker 12 araca çarptı. Olay yerine çok sayı

IHAAW090516-ASA/07-04-2018
- İstanbul Başakşehir’de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü yol kenarında durdu. Sürücü aracın altında girdiği sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken, kayarak yola çıkan tanker 12 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
07.04.2018 09:05:16 TSI
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