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(İSTANBUL) Beşiktaş’ta gece kulübü önünde silahlı kavga ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 05:20 | Son Güncelleme

- İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Ortaköy’de çıkan bir kavgada silahlar konuştu.

- İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Ortaköy’de çıkan bir kavgada silahlar konuştu. Ölü ve yaralılar var.

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