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İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Arnavutköy semtinde bir apartmanın arka bahçesinde yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Arnavutköy semtinde bir apartmanın arka bahçesinde yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı. Bahçenin uyuşturucu serasına çevrildiği görülürken operasyon anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis, Beşiktaş’ın Arnavutköy semtinde müstakil bir eve 16 Mart’ta düzenlediği operasyonda B.A. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, yapılan baskında evin bahçesinin uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evde yapılan aramalarda 120 kök Hint keneviri, 6 kilo satışa hazır esrar, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 ayrı vantilatör ve 1 adet reflektör ile uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler ele geçirildi.
Yakalanan B.A., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde imal etmek’ suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan emniyet güçlerinin uyuşturucu serasına düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin düzeneklerle yetiştirilen hint kenevirlerini bulması kameralara yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, ekiplerin evde yaptığı aramalarda ele geçen 120 kök Hint keneviri, 6 kilo satışa hazır esrar, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 ayrı vantilatör ve 1 adet reflektör ile uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler yer alıyor.

İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta uyuşturucu serasına çevrilen bahçe ortaya çıkarıldı

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