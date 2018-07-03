İSTANBUL BEYOĞLU'NDA KORKU DOLU ANLAR; EYLEM İÇİN VİNCE ÇIKTI BAYGINLIK GEÇİRDİ-2 Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Bu sırada bir işçi rahatsızlanınca düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşları düşmekte olan kişiyi son anda tuttu. Baygın vaziyette vinçten sarkan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay saat 15.00 sıralarında Dolapdere'de meydana geldi. Çalıştıkları rezidans inşaatında maaşlarını alamadıkları belirtilen 5 işçi rezidans inşaatında kullanılan vince çıktı. Burada bir süre bekleyen işçilerden biri rahatsızlandı. Arkadaşının rahatsızlandığını fark eden bir işçi, aşağı düşerken son anda tuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak aşağıda önlem alırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

