HABER

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'ndaki kazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Montrö'yü değiştireceğiz tabi ama bunlar kolay değil, önce statüyü değiştireceksiniz. Bunun için boğazda faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz. İkinci kanalın lazım olduğu görülüyor' dedi.

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz cumartesi günü, Malta Bayraklı ‘VITASPIRIT’ adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır maddi hasar meydana gelmişti. Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kaza sonrası incelemelerin sürdüğü tarihi yalı ve yaşanan kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın İstanbul'un en önemli yalılarından olduğunu söyleyen Ortaylı, kazayla İstanbul Boğazı'nın büyük bir değerini kaybettiğini ifade etti.

"EL DEĞİŞTİRMEYEN YALILARDAN BİRİYDİ"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Yalıya gelip biri çarpacak dediğim zaman aklıma hep Hekimbaşı Salih Efendi geliyordu. Çünkü eski ve çok orijinal bir yalı. İçinde de bir hayli kıymetli eşyalar varmış. Eski yalılar çok sahip değiştirmiştir, bu öyle değil. Eski bir aile, çünkü mütemadiyen el değiştirmeyen yalılardan biri, gün geçirmişlerin elinde. Bunun gibi ibretlik bir örnek de Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Tamir edilen çok güzel yalılar var ama hep aklıma bunlar geliyor. Tedbir almak lazım insanlar yaşıyor orada” diye konuştu.

"HÜKÜMET VE UZMANLAR VATANDAŞI BİLGİLENDİRMELİ"

‘Mühim olan İstanbul ve İstanbullunun hayatı’ diyen Prof. Dr. Ortaylı, yaşanan bu tür olaylar karşısında ikinci bir kanalın gerekli olduğuna dikkat çekti. Hükümetin ve konunun uzmanlarının vatandaşı bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

“Boğaz geçişini hükümet söyledi diye bazıları alerji duyuyor. Ben bunu anlamıyorum. Bu lazım mı değil mi, olur mu, olmaz mı? Bunun raporu verilsin. Böyle bir ikinci kanalın lazım olduğu görülüyor. Türkiye ve dünya jeolojisini çok iyi bilen Prof. Dr. Celal Şengör buna taraftar. Bu projeye karşı ciddi bir şey yazılması lazım. İlmi şeylerle dolu değil, sadece halka açık anlatılabilir bir rapor gerekiyor. Böyle bir şey yazılmıyor, sözlü bir edebiyattır gidiyor. Yok sular karışır, yok bilmem ne olur. Peki, o zaman bir yazın. Mesela kanal çok geniş tutuluyor. Hakikaten neden geniş tutuluyor? Onu bir sorgulasınlar. Artık iş yalıdan çıktı. Bundan sonra boğazda seyr-ü sefa halinde işine gücüne gidip gelen insanlar, çoluk-çocuk var. Bu kadar lakayt kalıp sonra ‘su kirlenir’ diyorlar. Kirlenecekse onu da lütfen izah etsinler. Bu işte görevli uzmanlar ve hükümet bence kamuoyunu bilgilendirmiyor. Bazı meslek grupları maalesef 17 Ağustos depreminden beri çok iyi imtihan vermediler. İçlerinde konuşan, uyaran ve rapor verenler olduğu gibi bunu ticaret vasıtası haline getirenler de oldu. Bütün ilgili odaları göreve davet etmek hakkımız.”

"MONTRÖ'YÜ DEĞİŞTİRMEK KOLAY DEĞİL"

Transit gemi geçişlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirten Ortaylı, Montrö'yü değiştirmenin kolay olmadığını vurguladı.

Faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz diyen Ortaylı, "Akdeniz'de bir sürü ucuz şirketin elinde sayısız gemi var. Bunlar takip edilemiyor. Biz boğazlardayız ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre boğazdan geçen gemilerin kılavuz alma mecburiyeti bile yok. Oysa bunlar çok kontrole muhtaç geçişler. Mesela bu gemide anlaşılan hiçbir şekilde teknik donanım, teknisyen donanımı falan yok. İki yakada 20 milyona yakın insan yaşıyor ve kıtalar arası gidip geliyor. İstanbullular denizi kullanmak zorundalar artık ve gittikçe yoğunlukla kullanıyorlar. Beykoz, Yeniköy gibi bir sürü hat çıktı. Bu nedenle artık küçük gemilerin hayatı bunlar yüzünden tehlikede. Bunlar son derece başıboş, dikkatsiz ve personeli üzerine hiç iyi şeyler düşünemeyeceğimiz gemiler. Sintine bırakıyorlar ve çöp döküyorlar. Boğazın ekolojisini değiştiriyorlar. İstanbul'un yakın gelecekte bunlarla baş etmesi mümkün değil. İlla felaket beklemeyelim” ifadelerini kullandı. (DHA)

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı gemi kazası yalı ilber ortaylı kanal

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

İlginizi Çekebilir

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Okuyucu Yorumları 8 yorum
SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN İLBER BABA. ALLAH UZUN ÖMÜRLER VERSİN
Hocama saygımız sonsuz,ancak yeni kanalda da kaza olursa ne olacak.
Yoldan geçerken bile GBT sorgulanıyor ama boğazlarımızdan geçen geminin içinde ne olduğu, kim olduğu bilinmeden sorgusuz sualsiz geçme hakkına sahip boğazlar sözleşmesi güncellenmelidir fakat bunun için bir kozumuz veya yaptırım gücümüz olması lazımdır ne yazık ki değişmeli demekle olmuyor, hocam her zaman ki gibi haklıdır.
Marmara Denizi nde kanaldan sonra sualtı yaşamının biteceğini söyleyen bilimsel raporlar.Kanal olursa İstanbul'da eski Üzmir Körfezi kokusunun kaplayacağını söylüyorlar.Bilim adamşarını dinleyin.Ama alanında uzman olanlara.Sadece jeolog ve tarihçilere değil.
KAMİL KAPTAN KOSKOCA BOĞAZDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİYORDA BOĞAZIN NE SUÇU VAR. KESİN AŞNA FİŞNEDE İKEN BIRAKTI DİREKSİYONU KAMİL :)) DAHA DİKKATLİ SÜRÜN ŞU GEMİLERİ ŞEHİT OLAN DEDELERİMİN MALI NEDE OLSA
aga kanal yapalım güzelde milletten götürüsü ne olacak, getirisi ne olacak. şunun açıklığa kavuşmasıda lazım oraya kanal yapmak demek üzerine köprü yapmak demek. bu köprüde bir ile sınırlı olamaz çünkü bu halde bile Küçükçekmece, avcılar o taraflarda trafik yoğun her geçiş noktasına köprü yapmak lazım trafiği düzenlemek için en az 5-6 adet olması lazım. geldik en can alıcı noktaya,; bu kanalı yapan firmaya büyük ihtimalle bu köprülerin parasını alacan denecek bi 25 yıl falan tabi burda olan kime olacak bize. hergün o köprüden geçmek zorunda olan insanlar zorunlu olarak para verecekler.
İlber bey bu Ülke insanının kanala sıra gelinceye kadar ne öncelikleri var onlardan başlamayı teşvik etseniz daha iyi olur. Kanal İnşaat şirketlerinin işine geliyor yoksa pastadan sizde mi nemalanacaksınız?
bu arada o kanal üzerine yapılacak köprülerde öyle basit bişey olmayacak. çünkü altından geçecek olan gemilerin güvenliğini sağlayacak yükseklikte olmalı ve tam teknolojik olmalı. diğer bir sorunda möntro boğazlar anlaşmasından dolayı eski boğazdan geçmek isteyenleri geçirmek zorundasınız ve buna engel olma şansınız yok. şöyle düşünün, cebeli tarık boğazının yanında bir boğaz açsalar ve okyanusa çıkmak isteseniz sizi zorla yeni açılan kanaldan geçirerek paranızı almak isteseler cevabınız ne olurdu.? yeni açılan kanaldan sadece gönüllü olanlar ve parası olanlar geçecektir ve yine zararı bize
Diğer Haberler
Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.