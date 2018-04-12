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İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli geminin personeli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

IHAAW104836-ASA/12-04-2018 - İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli geminin personeli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor. 12.04.2018 10:48:36 TSI NNNN

IHAAW104836-ASA/12-04-2018

- İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli geminin personeli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.

12.04.2018 10:48:36 TSI
NNNN

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