IHAAW104836-ASA/12-04-2018
- İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli geminin personeli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında ifade veriyor.
12.04.2018 10:48:36 TSI
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