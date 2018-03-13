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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 50 avukat ve çalışanlarıyla Silivri’de

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından Belediyemizin Saraçhane Merkez binasının işgaline karşı açılan darbe davasının ikinci duruşması dün İstanbul Silivri’de 26.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından Belediyemizin Saraçhane Merkez binasının işgaline karşı açılan darbe davasının ikinci duruşması dün İstanbul Silivri’de 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmayı İBB, İSKİ, İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinden 50 avukat ile 150 kişilik ekip takip etti.
Duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan başkanlığındaki ekip temsil etti.27 Kasım 2017’deki ilk duruşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katılarak müdahil olmuş ve Mahkeme heyeti talebi kabul etmişti.
Dünkü duruşmaya yoğun katılımdan dolayı salonda yer kalmadığı için sınırlandırılmaya gidildi. Mahkemenin iki hafta içerisinde karara varması bekleniyor.
FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişiminde sanıkların birlikte ve hakimiyet kurarak ateş etmeleri sonucunda, Prof. Dr. İlhan Varank, Erkan Pala, Adil Büyükcengiz, Tahsin Gerekli, Ömer Cankatar, Murat Kocatürk, Haki Aras, İbrahim Yılmaz, Yunus Emre Ezer, Şuayp Seferoğlu, Ahmet Kara, Metin Arslan, Ramazan Sarıkaya ve Tolga Ecebalın’ın şehit oldukları belirtilen iddianamede, olaylarda 182 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarılıyor.

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