İstanbul Caz Festivali 25’inci yılını kutluyor

NICK CAVE & THE BAD SEEDS İSTANBUL’DA İstanbul Caz Festivali’nin 25’inci yılına özel konukları arasında açıklanan ilk isim, kırk beş yıllık müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olmuş, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds oldu. Nick Cave & The Bad Seeds, festival kapsamında 10 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Festivalin bu yılki diğer sürprizleri arasında rock tarihinin en iyi vokallerinden Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters’ın yanı sıra Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, BADBADNOTGOOD, R+R=Now, Avishai Cohen ve Omar Sosa ile Yiliañ Canizares yer alıyor.

“VİTRİN: TÜRKİYE GÜNCEL MÜZİK BULUŞMASI” 27-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını merkezine alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin ilk haftasındaki dört günde gerçekleşecek bu bölümü, festival izleyicisi ile beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcilerinden oluşan kalabalık bir delege de izleyecek.

Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy yakasında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi” bu yıl da devam ederken, tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla minik cazseverlere hitap eden “Çocukça Bir Gün” başlıklı etkinlik de bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE FARKLI MEKÂNLARDA FARKLI DENEYİMLER

Bu sene de şehrin dört bir yanında müzikseverleri bir araya getirecek olan 25. İstanbul Caz Festivali, farklı mekânları konser mekânına çevirerek izleyicilere yeni konser deneyimleri yaşatmaya devam edecek. Festival konserlerine bu yıl ev sahipliği yapacak 27 mekân arasında festivalin 25 yıllık geçmişinde unutulmaz bir yeri olan ve bu sene tekrar festival konserlerine ev sahipliği yapacak olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı sıra, bu yıl ilk defa festivalde kullanılacak Beyoğlu’nun en eski binalarından Venedik Sarayı’nın bahçesi de yer alıyor. Festivale bu yıl Zorlu PSM Ana Tiyatro, Zorlu PSM Drama Sahnesi ve Zorlu PSM STUDIO, The Marmara Esma Sultan Yalısı, Venedik Sarayı Bahçesi, Sultan Park Swissotel The Bosphorus, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed, Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq Hall, Küçükçiftlik Park, KüçükÇiftlik Bahçe, Beykoz Kundura, Fenerbahçe Khalkedon, Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Salon İKSV ev sahipliği yapacak. Gece Gezmesi ise All Saints Moda Kilisesi, Ağaç Ev, Moda Kayıkhane, Baba Sahne, Club Quartier, Bant Mag. Havuz / BİNA, KargART, Moda Sahnesi ve Zor’da gerçekleştirilecek konserlerle festival içinde bir festival deneyimi yaşatacak.