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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada 15’i subay, 37’si asker şahıslardan sorumlu örgütün sivil yöneticileri olmak üzere 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan opera

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

IHAAW090633-ASA/13-04-2018 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada 15’i subay, 37’si asker şahıslardan sorumlu örgütün sivil yöneticileri olmak üzere 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13.04.2018 09:06:33 TSI NNNN

IHAAW090633-ASA/13-04-2018

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada 15’i subay, 37’si asker şahıslardan sorumlu örgütün sivil yöneticileri olmak üzere 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

13.04.2018 09:06:33 TSI
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